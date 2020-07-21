Türkiye Pınar Gültekin cinayetini konuşurken bu görüntü geldi

Türkiye, Pınar Gültekin'in Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilmesine ağlarken bir şiddet haberi de Erzurum'dan geldi. Erzurum'da 30'lu yaşlarındaki bir adamın, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.









Erzurum'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin olayının yankıları sürerken Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

"Öldürürüm seni" diyerek tehdit etti

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

Tepki gösteren vatandaşları umursamadı

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterdği erkek, "Ara sana ne" deyip, darp etmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Serbest bırakıldı

Görüntüler sonrası gözaltına alınan kişi sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi.





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