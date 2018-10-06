Son dakika! Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra İdlip'te flaş gelişme Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı. Reuters haber ajansı, muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahları bu sabah itibariyle çekmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu.