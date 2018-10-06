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Son dakika! Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra İdlip'te flaş gelişme

Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı. Reuters haber ajansı, muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahları bu sabah itibariyle çekmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu.

06 Ekim 2018, Cumartesi 17:35
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Suriye'nin İdlib bölgesindeki muhalif gruplar, ülkenin kuzeybatısındaki silahsızlanma bölgesini bu sabah itibariyle boşaltmaya başladığını duyurdu

Reuters'e konuşan muhaliflerden biri, ağır silahları çekme sürecinin 6 Ekim Cumartesi sabahı başladığını ve birkaç gün süreceğini söyledi.

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