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Türkiye-Rusya devreye girdi İdlib'de ateşkes sağlandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’in tüm bölgelerinde ateşkese dair anlaşmaya varıldığını açıkladı

12 Haziran 2019, Çarşamba 23:38 Son Güncelleme:
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Türkiye-Rusya devreye girdi İdlib'de ateşkes sağlandı

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, anlaşmanın Türkiye ve Rusya’nın aracılığıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, anlaşma bugün yani 12 Haziran’da yürürlüğe girdikten sonra bölgede açılan ateş oranında ciddi anlamda düşüş sağlandı. Merkez Hama’da sadece 2 ateşkes ihlali tespit edildi ve varılan anlaşma uyarınca Suriye hükümet güçleri karşı ateş açmadılar.

DHA

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