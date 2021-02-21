RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hootsuite-We Are Social tarafından hazırlanan, sosyal medyaya yönelik en kapsamlı verileri barındıran Dijital 2021 Raporu'nun geçtiğimiz haftalarda yayımlandığını bildirdi. Pandemi etkisinin gözlemlenebildiği Dijital 2021 raporunun dünyaya ve Türkiye'ye dair çarpıcı veriler içerdiğini belirten Uslu, "Rapora göre sosyal medya kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 13 arttı ve tüm dünya genelinde kullanıcı sayısı 4.2 milyara ulaştı. Böylelikle sosyal medyanın toplam dünya nüfusuna oranı yüzde 53.6 oldu. Nüfusa oranla sosyal medya kullanımında Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 99 ile ilk sırada yer alırken Türkiye bu alanda yüzde 70.8 ile üst sıralardadır. Türkiye'de bir önceki yıla göre 6 milyon artan sosyal medya kullanıcı sayısı 60 milyona erişmiştir. Ocak 2021 itibariyle; dünya nüfusu 7.83 milyar; cep telefonu kullanıcı sayısı 5.22 milyar; internet kullanıcı sayısı 4.66 milyar; sosyal medya kullanıcı sayısı 4.2 milyar. Dünya genelinde 16-64 yaş arasındaki insanların, yüzde 97.1'inde cep telefonu, yüzde 96.6'sında akıllı telefon, yüzde 64'ünde bilgisayar, yüzde 34'ünde tablet, yüzde 21.4'inde oyun konsolu, yüzde 12.3 akıllı ev aracı, yüzde 23.3 akıllı saat veya bileklik, yüzde 4.4 sanal gerçeklik cihazı var. Dünya genelinde geçirilen süreler; internet 6 saat 54 dakika, TV izleme 3 saat 24 dakika, sosyal medya 2 saat 25 dakika, basılı/yazılı medya 2 saat 2 dakika, müzik servisleri 1 saat 31 dakika, radyo 1 saat, podcast 54 dakika, oyun konsolu 1 saat 12 dakikadır" dedi.

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANICI SAYISI 60 MİLYON

Uslu, dünya genelinde Facebook'un 2.7 milyar, Youtube'nin 2.3 milyar, WhatsApp'ın 2 milyar, Facebook Messenger'in 1.3 milyar, Instagram'ın 1.2 milyar, Wechat'in 1. 2 milyar, Linkedin'in 727 milyon, TikTok'un 689 milyon, Snapchat'in 498 milyon, Twitter'ın 353.1 milyon ve Pinterest'in 200.8 milyon kullanıcı olduğunu bildirdi. Uslu, şunları kaydetti:

Türkiye; toplam nüfus 84.69 milyon, mobil bağlantı 76,89 milyon, internet kullanıcısı 65.8 milyon, sosyal medya kullanıcı sayısı 60 milyon, günlük sosyal medya kullanım süresi 2 saat 57 dakika. Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayıları: 50,6 milyon YouTube (dünyada 12'nci sırada); 46 milyon Instagram; 38 milyon Facebook (dünyada 12'nci sırada), 11.1 milyon Snapchat (dünyada 11'nci sırada); 11.1 milyon Twitter (dünyada 11'nci sırada) 9.8 milyon Linkedin (dünyada 14'üncü sırada) Dünyada aylık sosyal medya kullanım süresi: Facebook 19.5 saat, Whatsapp 19.4 saat, TikTok 13.3 saat, Line 10.6 saat. Instagram 10.3 saat, Twitter 5.6 saat, Facebook Messenger 2.7 saat. Facebook, YouTube, Instagram başta olmak üzere kullanıcı sayılarına göre ilk üç ülke Hindistan, ABD ve Brezilya olarak sıralanmaktadır. Bu üç ülkeye Endonezya, Meksika, Rusya ve Çin farklı platformlarda en çok kullanıcıya sahip ülkeler olarak eklenmektedir. Aylık video kullanım süresinde Youtube 23.2 saat ile ilk sırada yer almaktadır. Kullanıcılar YouTube’da sosyal medya platformlarına göre daha çok vakit geçirmektedir. Aylık video kullanım sürelerinde Netflix 7 saat, Amazon Prime Video da 3.7 saat olarak yer almaktadır.

İSTANBUL'DA 11 MİLYON FACEBOOK KULLANCISI VAR

Uslu, rapordaTürkiye'nin öne çıktığı başlıkları ise şöyle açıkladı:

Sesli arama ve komut verme sistemini dünyada en çok kullanan 5'inci ülkeyiz. Video oyunu kullanımında dünya ortalamasının üzerinde ve 5'inci sırada yer almaktayız. Tüm dünyada internette en çok üretilen içerik dili açısından Türkçe 4'üncü sırada. Ayrıca akıllı ev aletleri kullanımında ise İngiltere, ABD ve Kanada'nın ardından 4'üncü sıradayız. Facebook kullanıcı yoğunluğunun bulunduğu şehirler sıralamasında ise İstanbul 11 milyon kullanıcı sayısıyla dünyada 7'nci sırada bulunmaktadır. Bunlarla birlikte tüm dünyada internetten TV içeriği izlenme oranı yıldan yıla büyük artış göstermektedir. Bu oran 2015 yılında yüzde 29.5 iken 2020’de yüzde 42.2 seviyesine ulaşmıştır. TV içeriklerinin internetten izlenme oranında Türkiye dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Oyunda harcanan günlük süre dünya ortalamasında 1 saat 12 dakika olarak gerçekleşirken bu oran Türkiye'de 58 dakikadır. 16-55 yaş aralığında oynanan oyunlarda en çok tercih edilen silahlı oyunlar olurken; 55-65 yaş arasında ise puzzle türü oyunlar ilk sıradadır. Ayrıca geçen yıla göre internet kullanıcılarının yaklaşık dörtte üçü elektronik ticareti kullanır hale gelmiştir. 1.21 milyar kişiye ulaşan online yemek dağıtımı sektöründe harcanan para 136 milyar doları bulmuştur. E-ticarette dünyada en çok para harcanan alanlar: Moda ve güzellik 665.6 milyar dolar, seyahat 593.6 milyar dolar, oyuncak ve hobiler 525.6 milyar, elektronik eşya 501 milyar dolar, yiyecekler 413 milyar dolar, mobilya 330 milyar dolar. Oldukça kapsamlı hazırlanan raporda dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden dünya geneli internet içeriklerinin dillerine, reklam engelleyici kullanım oranından en popüler sosyal medya hesaplarına kadar geniş yelpazede birçok konuya ulaşmak mümkün.