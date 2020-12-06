Türkiye Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Kar geliyor

Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Kar geliyor

Türkiye

Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Kar geliyor

Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli kıyıları gibi birçok ilimizin bugün yağışlı olacak. Ülkemizin doğu kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşlar uyardı.

06 Aralık 2020, Pazar 10:14 Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre; bugün bazı illerimizde kar yağışı etkisini gösterirken Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Hava durumu raporunda batı kesimlerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar artış göstereceği bildirilirken öte yandan Pazartesi sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre; Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur beklentisi olduğu ifade edilirken öte yandan yağışların yurdun birçok kesiminde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bildirildi.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak yayımladığı hava durumu tahminlerinde ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli kıyıları gibi birçok ilimizin bugün yağışlı olacağı ifade edildi. Öte yandan doğu kesimlerde kar yağışı ile beraber buzlanma ve don tehlikesine karşın vatandaşlar uyarıldı…

Meteoroloji uyardı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar, Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara 

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Edirne °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İstanbul °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

Kırklareli °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

Kocaeli °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.Karahisar °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Manisa °C, 19°C

Parçalı bulutlu

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