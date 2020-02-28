Türkiye Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Türkiye, Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi. Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiğini açıkladı. Yetkili ayrıca, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesinin emredildiğini de sözlerine ekledi.

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