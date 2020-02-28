Türkiye Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.
28 Şubat 2020, Cuma 00:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye, Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi. Türkiye'den üst düzey bir yetkilinin, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiğini açıkladı. Yetkili ayrıca, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesinin emredildiğini de sözlerine ekledi.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN