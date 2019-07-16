Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü "Şirketimize aşağıda belirtilen miktar kadar sürekli işçi alımı yapılacaktır." duyurusu geçti. Bugün yayımlanan ilan için adaylar 5 gün süre verildi. Başvurular İşkur üzerinden yapılırken şimdi yüzlerce kişi "Türkiye Vagon Sanayii sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

BAŞVURU HAKKINDA BİLGİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile alım yapılacak.

Talep şartlarına durumu Uyan adaylar ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR İl müdürlüklerine veya hizmet merkezleri ya da İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliği hükümlerince sözlü sınava tabi tutulacak.

İlgili bölümler Sakarya İŞKUR İl Müdürlüğünün ilanında duyurulacak.