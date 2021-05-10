Türkiye Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Türkiye

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 13:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

AA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Biraz yavaş
Rauf Tamer
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüsü atlatan hamile kadına inme indi