Türkiye yabancı öğrenciler için cazibe merkezi!

Eğitim için farklı ülkelerden gelen 148 bin uluslararası öğrenci, Türkiye'de kültürel, dini, ekonomik ve coğrafi konum gibi nedenlerden dolayı öğrenim görmeyi tercih ediyor.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) göre, son 10 yılda yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artışla 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin kişi eğitim alıyor.

Türkiye'nin artan üniversite, araştırma merkezi ve akademisyen sayısı nedeniyle Asya, Afrika ve Balkanlardan gelen yabancı öğrenciler için cazibe merkezi oluyor.

“KÜLTÜREL ZENGİNLİK”

Arnavutluk'tan gelen yüksek lisans öğrencisi Fredinand Hasmuça, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen öğrencilerle arkadaşlık yapmasının kültürel açıdan zenginlik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Mezopotamya, Osmanlı ve İslamın hakim olduğu bir coğrafyada olduğunu belirten Hasmuça, "Türkiye bir dünya merkezidir. Türkiye sadece bir medeniyet değil, medeniyetlerin buluştuğu yerdir. Biz öğrenciler, az ya da çok bu medeniyetlerle bağ kuruyoruz." dedi.

Hasmuça, Türkiye'deki bir üniversiteye kaydolmanın Avrupa ülkelerine göre daha kolay olduğunu aktararak, "Türkiye'de herhangi bir üniversitede kaydolduğunuz zaman oturum izni almak daha kolaylaşıyor. Bunu Avrupa'da ya da başka bir ülkede almak zor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM DAHA UCUZ

Türkiye bursları sayesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdiğini söyleyen Hasmuça, Türkiye'de eğitim almanın pahalı olmadığının altını çizdi. Hasmuça, "Türkiye'deki hayırseverler olmazsa buradaki öğrencilerin neredeyse yarısının okuması mümkün değil. Bu sayede binlerce öğrenci okutuluyor. Örneğin burada kaldığım Asma Köprüsü Derneği'nde 30'dan fazla öğrenci okutuluyor." şeklinde konuştu.

Daha önceden Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere turist gözüyle bakıldığını belirten Hasmuça, daha sonra çok sayıda yabancı öğrencinin gelmesiyle bu algının kırıldığına işaret etti.

Türkiye'de elde ettiği deneyimi ülkesindeki akademik çalışmalara aktaracağını ifade eden Hasmuça ayrıca edindiği insani değerleri de ülkesine taşıyarak, Türkiye'nin gönül elçisi olacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ KÜLTÜREL VE DİNİ AÇIDAN TERCİH ETTİM"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Siyaset Bilimi okuyan Cibutili Mübarek Muhammed ise Türkiye'ye arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini söyledi.

Cibuti'de yaşayan insanların rahatlıkla Fransa'ya gidebileceğini belirten Muhammed, "Benim için de iki seçenek vardı, Fransa ve ABD'ye gidebilirdim. Ancak ben Türkiye'yi kültürel ve dini açıdan tercih ettim." dedi.

Muhammed, ülkesindeki çocuklara Türkiye'de eğitim almaları için tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.

"PATANİLİLERİN TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN ÖNERİLERDE BULUNACAĞIM"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mühendislik bölümüne başvurduğunu söyleyen Patanili Ubeydullah Yusuf da "Patani'de okumayan çok çocuk var. Ekonomik sıkıntılar var. Onlara Türkiye gelmesi için önerilerde bulunacağım." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan Arakanlı Mufizu Rahman da Türkiye'ye farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci geldiğini söyleyerek, öğrenciler için çok fazla avantajın olduğunu aktardı.

Rahman, Arakan'da sıkıntılar yaşandığı için Türkiye'yi tercih ettiğini, yardımlarından dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti. Rahman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Arakanlılara sahip çıktığını söyledi.

Somalili Lise öğrencisi Abdürrezak Muhammed de Türkiye'yi Müslüman bir ülke olmasından ve Somali halkına yardım etmesinden dolayı tercih ettiğini, ülkesine dönünce herkese Türkiye'yi tavsiye edeceğini dile getirdi.

AA