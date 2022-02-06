Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Ali D., 2019 yılı sonunda kavgada 1 kişiyi yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D., cezaevine girdikten sonra iddiaya göre eşi Tuğçe D. de çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D.'yi (4) terk edip, Kahramanmaraş 3'üncü Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bunun üzerine Ali D. ise cezaevindeyken avukatı Merve Yavuz Öksüz aracılığıyla aynı mahkemeye boşanma davası açıp, 2 kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.









'BABAYA VERİLMELERİ ÇOCUKLARIN ÜSTÜN MENFAATİNE OLACAK'

Tuğçe D. açtığı boşanma davasını takip etmediği için dava düşerken, eşinin açtığı davanın da duruşmalarına katılmadı. Mahkemenin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocukların birlikte yaşadığı Ali D.'nin ablasının evine gönderilen görevli tarafından rapor hazırlandı.

Raporda her 2 çocuğun da halaları olan Ö.Y.'ye çok düşkün olduğu, anne Tuğçe D.'nin çocuklarını arayıp sormadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Çocukların şu an davacının kız kardeşinin yanında yaşadıkları ve çocuklara iyi bakıldığı anlaşılmıştır. Bu anlamda tarafların boşanmalarına hükmedilmesi durumunda müşterek çocukları F.Ç.D. ve Ç.S.D.'nin velayetinin davacı baba Ali D.'ye verilmesinin çocukların üstün menfaatine olacağı kanaatine varılmıştır. Davalının ise düzenli bir yaşantısının olmaması, Uyuşturucu kullandığına yönelik iddia ve belgelerin olduğu anlaşılmış olup, bu nedenle davalı anne ile çocuklar arasında kurulması gereken kişisel ilişkinin yatılı olmayacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir."

ANNE KUSURLU BULUNDU, VELAYET BABAYA VERİLDİ

Dava sonunda mahkeme heyeti, Tuğçe D.'nin 'eşini ve çocuklarını bırakarak evden ayrılma', 'başka erkeklerde birlikte olmak suretiyle uygunsuz hayat yaşayarak sadakat yükümlülüğünün ihlali', 'uyuşturucu madde kullanma', 'çocuklara şiddet uygulama şeklinde eylemlerde bulunmak suretiyle evlilik birliği içerisinde eşine karşı kusurlu hareketlerde bulunma' nedenleriyle evlilik birliğini temelden sarstığına ve tam kusurlu olduğuna hükmedip çiftin boşanmasına, çocukların velayetinin de babaya verilmesine karar verdi. Ayrıca annenin çocuklarıyla cumartesi, dini bayramların 3'üncü günü ile Anneler Günü'nde 5 saat görüşmesine; tam kusurlu olduğu için de Ali D.'ye 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi olmak üzere 26 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

'BU EMSAL KARAR'

Kararı değerlendiren Ali D.'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, annenin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uygunsuz yaşam sürdüğünü ve sosyal medyada çektiği uygunsuz videoları da mahkemeye sunduklarını söyledi. Çocukların velayetinin cezaevindeki babaya verilmesinde dosyaya giren sosyal inceleme raporunun da çok önemli olduğunu kaydeden Öksüz, annenin hem uygunsuz yaşamı olması hem de uyuşturucu kullanması nedeniyle çocuklarıyla yatılı görüşmesinin de yasaklandığını kaydetti.

Avukat Öksüz, şunları söyledi:

Sosyal inceleme raporu çok güzel bir şekilde bizim lehimize oldu. Müşterek çocukların müvekkilim babaya verilmesi yönündeki rapor mahkemeye gönderildi. Mahkeme de lehimize karar verdi, davalı anneyi evlilik birliğinin temelden sarsılmasında tam kusurlu buldu. Çocuklarına şiddet uyguluyor olması, başka erkeklerle uygunsuz görüşmeler sağladığı için sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, madde bağımlısı olduğu, davayı takip etmediği, çocuklarıyla hiçbir şekilde görüşmediği, çocukların velayeti hususunda hiçbir çaba sarf etmediği için mahkeme 2 çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca anneyi tam kusurlu bulduğu için müvekkilim lehinde 13 bin lira maddi, 13 bin lira da manevi tazminata hükmetti. Cezaevindeki bir babaya velayet verilmesi bugüne kadar olmayan, görülmeyen bir karardır. Bu karar, emsal bir karardır. Müvekkilim cezaevindedir. Babanın velayet konusundaki çabası cezaevinde olmasına rağmen uzman raporlarında bile yer verilmiştir. Cezaevinden çıkana kadar çocuklara müvekkilimin kız kardeşleri yani çocukların halaları bakacak.