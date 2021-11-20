NordPass, her yıl yayınladığı 'En yaygın Şifreler' raporunu paylaştı. Çalışma, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının farklı konumlarda ve farklı cinsiyetler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Rapor, insanların şifre olarak futbol akımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimlerini yaygın olarak kullanıldığını gösterdi. Birçok kullanıcının da şifre olarak kendi ismini kullandığını gösterdi.

Bilgi teknolojileri güvenliği şirketi ESET'ten Jake Moore, bu araştırmanın insanların hala zayıf bir parola kullanmanın içerdiği riskleri anlamadığını gösterdiğini vurguladı. Moore, insanlara ziyaret ettikleri her site için ayrıntıları hatırlamak zorunda kalmadan farklı şifreler belirleyebilen bir şifre yöneticisi kullanmalarını tavsiye etti.

Bununla birlikte NordPass, bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlenen 4 TB'lık devasa bir veriyi analiz etti.

103 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN ŞİFRESİ 123456

Sonuçlar, 23456'nın dünya çapında en yaygın şifre olduğunu ve tahmini olarak 103 milyon 170 bin 552 kullanıcı tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. 123456789 ve 12345, sırasıyla 46 milyon 27 bin 530 ve 32 milyon 955 bin 431 ile ikinci ve üçüncü en popüler şifreler yer aldı.

Ayrıca, İlk 10 listesindeki diğer popüler şifreler arasında qwerty, password ve 111111 de yer aldı.