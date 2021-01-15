Türkiye Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu?

Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu?

Türkiye

Türkiye'de kaç kişi corona virüs aşısı oldu?

Çin'den getirilen CoronaVac aşısında kitlesel uygulama dün başladı. Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarında 458.502 kişi aşı oldu.

15 Ocak 2021, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk olarak önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da dün başlandı. 458 bin sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Meslek gruplarına göre sıralama yapıldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor. Sağlık çalışanlarının ardından, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek. Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

AA


İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor kim?Aşı olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yan etki açıklamasıCorona virüs aşı durumu bilgilendirme özelliği e-Nabız'a eklendi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay üssü gibi merkez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'deki depremde yıkılan 17 binanın ortak özelliği açıklandı