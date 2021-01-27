Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.
27 Ocak 2021, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.
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