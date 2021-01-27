Türkiye Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Türkiye

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

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