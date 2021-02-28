Türkiye'deki aşılama rakamlarında son durum ne? Kaş kişi korona aşısı oldu? Kaş kişiye ikinci doz aşı yapıldı. Hangi şehirde kaç kişi korona aşısı yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre Türkiye'nin korona aşılamasında son durum:

Son rakamlara göre İstanbul'da 1 milyon 372 bin 409 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bu aşılamanın 1 milyon 075 bini birinci doz 297 bin 409'u ise ikinci doz.

Ankara'da ise aşılama sayısı 700 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Başkent'te 721 bin 161 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bunun 553 bini 540'ı birinci doz olurken 167 bin 621 kişiye de ikinci doz aşısı yapıldı.

En fazla koronavirüs aşısı yapılan bir diğer büyükşehir ise İzmir oldu. Bu zamana kadar İzmir'de 569 bin 265 kişiye korona aşısı yapıldı. Bu aşılamanın 461 bin 630 kişisine birinci doz,107 bin 635 kişiye de ikinci doz yapıldı.

İL İL TÜRKİYE'DE AŞILAMA SAYISI:



