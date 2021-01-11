Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere oyun konsollarıyla ilgili yapılan vergi düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oyun konsollarında ek gümrük vergisinin düşürülmesini sektör adına oldukça olumlu bulduğunu ifade eden Aydemir, "Özellikle fiyatlardan dolayı çekincesi olup da bekleyen kesim için önemli bir indirim. Bu vergi indirimiyle birlikte sektöre hareket gelecektir. Vergi indirimlerinde birçok sektörde yaşanan hareketliliği ve satış artışlarını zamanında çokça yaşadık. Aynı etki oyun sektöründe de olacaktır. Ancak bu indirim yeterli değil. Ek vergi miktarı, geçen yıllardaki gibi daha düşük seviyelere çekilebilirse ya da sıfırlanırsa sektör açısından çok daha olumlu bir gelişme olacaktır." şeklinde konuştu.

Oyun konsollarının dünyada oldukça yüksek bir pazar payına sahip olduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti: "2020 yılı global oyun pazarında yaklaşık 160 milyar dolar toplam ciro olduğu öngörülüyor. Bunun 70 milyar dolarının mobil, 47 milyar dolarının konsol ve 35 milyar dolarının PC olması bekleniyor. Pandemi döneminde oyun oynama süreleri yüzde 30 oranında arttı ve bu durum yeni nesil konsollara da yansıdı. Yeni jenerasyon konsollar globalde, pazarı mutlaka tetikleyecek ve etkileyecek. Özellikle PC tarafından pay alacağını öngörüyorum. Oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte bu hız daha da artacak. Mobil tarafta ise zaman ve mekandan bağımsız oyunlar olduğu için konsolların o pazarı etkilemesi ve büyümesini yavaşlatmasının zor olduğunu düşünüyorum."





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