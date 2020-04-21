Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgınında Türkiye’de Zirve Noktası ve Normalleşme Dönemine Kademeli Geçiş Zamanı Tahminleri” raporunda özetle şu tespitler yer aldı:

Corona virüs salgınında zirve, günlük olarak tespit edilen hasta sayısı, günlük iyileşen ve ölen hasta sayısının toplamına eşit olduğu noktada gerçekleşecek. Bu noktada, aktif vaka sayısını artıran günlük vaka sayısına karşılık, aktif vaka sayısını azaltan iyileşme ve vefat sayıları eşitlendiğinden, aktif hasta sayısının günlük artışı duracak.

Son günlerde Türkiye’de günlük vaka sayılarında azalma oluyor. Bu, aktif vaka sayısının zirve noktasına daha kısa sürede ulaşmasına ve sonra düşüşe geçmesine yardımcı oluyor.

28 Nisan-8 Mayıs aralığında artacak

Aktif hasta sayısının, zirve öngörüsü olarak görünen 3 Mayıs 2020 (tahmin aralığı olarak 28 Nisan-8 Mayıs) tarihine kadar artacağı ve bu tarihten sonra da azalışa geçeceği öngörülüyor. Bu zirve noktasının akabinde tedbirlerin azaltılması değil, tersine artırılması gerekiyor.

Hayatın normalleşmesi ise ancak aktif vaka sayısının ihmal edilebilecek düzeye indiği noktada olabilecek. Zira bu tarihlerde mevcut vaka sayısı az olacak, bu da hasta olmayanların enfekte olasılığını en düşük düzeye indirecek.

Bu dönem, aynı zamanda sağlık sisteminin en fazla rahatladığı dönem olacak. Yapılan tahminlere göre, aktif vaka sayısının görece düşük seviyelere indiği haziran başı-ortası kademeli olarak tedbirlerin gevşetilebileceği tarih aralığı ve haziran ortası normalleşme süresine başlanacak dönem olarak gösterilebilir.

Tabii bu dönemlerde dahi salgın nedeniyle artık günlük yaşamımızın bir parçası olan ve alışılan sık sık el yıkama, öpüşmeme, tokalaşmama gibi tedbirlerin devam etmesinde fayda olacak.

İşte o senaryo

Pik-zirve: 3 Mayıs (28 Nisan-8 Mayıs tahmin aralığı) Pik tarihinde 100 bin 900 hasta sayısı varken, yoğun bakım ihtiyacı 3 bin 632

Tedbirlerin Kademeli Gevşetilmesi: Haziran başı

Normalleşme: Haziran ortası (Daha katı izolasyon senaryosu: Bu senaryoda, mevcut duruma göre 17 Mart’ta (alınan daha katı tedbirler nedeniyle)

5 milyon daha fazla insanın toplumsal yaşamdan izole edildiği anlamına geliyor.)

İlgili Haberler 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak



