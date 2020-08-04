Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları – Trekking için öneriler
Trekking için nereye gitmeli? Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları nerelerde? Bu konuda Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse deneyimlerini sizlerle paylaştı.
04 Ağustos 2020, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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Yolda olmanın ve doğayla kucaklaşmanın belki de en eğlenceli ve sportif yolu trekking. Her mevsim yapılabilecek doğa sporlarından olan trekking için Türkiye’nin dört bir yanında farklı zorluk derecelerinde parkurlar yer alıyor. Türkiye’nin bütün bölgelerinde amatör ya da profesyonel olarak bu trekking yapılacak rotalar bulmak mümkün. Tek yapmanız gereken, uygun ekipmanı edinip, nereye gideceğinize karar vermek.
Şimdiyse akıllara takılan en önemli soru ise “Trekking için nereye gitmeli?” Bu konuda Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse deneyimlerini sizlerle paylaştı.
Türkiyenin en iyi yürüyüş rotaları:
Likya yolu
Palovit Kaçkarlar
Belgrad Ormanı
Kapadokya
Menekşe Yaylası
Yenice Ormanları
Hitit Yolu
Kazdağları
Aladağlar
Bafa Gölü ve Latmos
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