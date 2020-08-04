Seyahat Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları – Trekking için öneriler

Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları – Trekking için öneriler

Seyahat

Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları – Trekking için öneriler

Trekking için nereye gitmeli? Türkiye’deki en iyi yürüyüş rotaları nerelerde? Bu konuda Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse deneyimlerini sizlerle paylaştı.

04 Ağustos 2020, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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Yolda olmanın ve doğayla kucaklaşmanın belki de en eğlenceli ve sportif yolu trekking. Her mevsim yapılabilecek doğa sporlarından olan trekking için Türkiye’nin dört bir yanında farklı zorluk derecelerinde parkurlar yer alıyor. Türkiye’nin bütün bölgelerinde amatör ya da profesyonel olarak bu trekking yapılacak rotalar bulmak mümkün. Tek yapmanız gereken, uygun ekipmanı edinip, nereye gideceğinize karar vermek.

Şimdiyse akıllara takılan en önemli soru ise “Trekking için nereye gitmeli?” Bu konuda Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse deneyimlerini sizlerle paylaştı.


Türkiyenin en iyi yürüyüş rotaları:

Likya yolu

Palovit Kaçkarlar

Belgrad Ormanı

Kapadokya

Menekşe Yaylası

Yenice Ormanları

Hitit Yolu

Kazdağları

Aladağlar

Bafa Gölü ve Latmos

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