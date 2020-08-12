Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynarken, mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile en çok aksiyon-macera türü oyunları tercih ettikleri görüldü. Ayrıca mobil oyuncuların bir günde mobil cihazlarından ortalama 4 saatten fazla zaman geçirdikleri tespit edildi.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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Ajans Press’in, AdColony & Global Web Index ortak verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü. Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye’deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle tüm internet kullanıcıların yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi.
Oyun oynayan yetişkinlerinde yüzde 81,7’sinin kadın, yüzde 76,5’inin ise erkek olduğu belirlendi. Türkiye’deki mobil oyun meraklılarının kişisel ilgi alanlarına göz atıldığında, film-sinema, müzik, teknoloji, yeme-içme ve haberler/güncel olayların başı çektiği görüldü.
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