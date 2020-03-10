'Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konulduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.
10 Mart 2020, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
''ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.''
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1237364155646083072