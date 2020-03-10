Türkiye 'Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt

'Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt

Türkiye

'Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt

Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konulduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

10 Mart 2020, Salı 16:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

''ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.''
İlgili Haberler
Koca: Koronavirüsün Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa mülteciler konusunda bölündü
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor