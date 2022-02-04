Siyaset Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Siyaset

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi hakkında, açıklamada bulundu.

04 Şubat 2022, Cuma 01:02 Son Güncelleme:
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Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğini belirtti. Terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ'ın önceki elebaşının öldürülmesi vesilesiyle de ifade ettiğimiz gibi, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır."

DHA

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