Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerine verdiği cezayı 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Buna göre, mahkeme cinayette yer alanlardan beşine idam cezası verdi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi. Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında "Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da verilen karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Sözcü Hami Aksoy imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir.

Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür.

Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz."





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