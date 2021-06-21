Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
21 Haziran 2021, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bine doza ulaştı.
AA