Türkiye Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bine doza ulaştı.

AA

İlgili Haberler
Türkiye, aşılamada Çin ve Almanya'yı geride bıraktıGünlük vaka sayısı açıklandı! 21 Haziran korona tablosu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Hakan Çelik
Cesur tasarımla rekor beklentisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
‘Büyük kalp’
Rauf Tamer
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri: Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem