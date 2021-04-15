Türkiye Türkiye'den Libya'ya 150 bin doz aşı yardımı

Türkiye'den Libya'ya 150 bin doz aşı yardımı

Türkiye

Türkiye'den Libya'ya 150 bin doz aşı yardımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 00:02 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'ya her türlü desteği vereceğini belirterek, "Bu vesileyle korona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AA

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