Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve MİT Başkanı Libya'ya gitti.
17 Haziran 2020, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Libya'ya gittiği bildirildi. Reuters haber ajansında yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Libya'ya gittiği bildirildi.
Libya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, içlerinde Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ve Fidan'ın bulunduğu Türk heyetinin Trablus'a gittiği aktarıldı.
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