Siyaset Türkiye'den Suriye'ye '1915' tepkisi

Türkiye'den Suriye'ye '1915' tepkisi

Siyaset

Türkiye'den Suriye'ye '1915' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği karar hakkında, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır" dedi.

13 Şubat 2020, Perşembe 21:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sözcü Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği karar hakkında konuştu. Aksoy, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır. Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır. Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

DHA

İlgili Haberler
Suriye Parlamento'sundan ‘Ermeni soykırımı’ kararı

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk-Rus gerginliği Batı için büyük fırsat
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
FETÖ'nün siyasi polemik malzemesi olması korkunç!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Savaşçı dilden uzak durmak
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi bir araya geldi