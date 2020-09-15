Türkiye Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye

Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

15 Eylül 2020, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınlandı. Duyuruda Yavuz'un bölgedeki çalışmasının 12 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca 17 Eylül'de de atış eğitimi yapılacağı aktarıldı. Arama faaliyetlerine Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de eşlik ettiği ifade edildi.

Yavuz sondaj gemisi faaliyetlerini Selçuklu-1 kuyusunda sürdürüyor.


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