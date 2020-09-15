Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Yavuz sondaj gemisi için yeni bir Navtex yayınlandı. Duyuruda Yavuz'un bölgedeki çalışmasının 12 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca 17 Eylül'de de atış eğitimi yapılacağı aktarıldı. Arama faaliyetlerine Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de eşlik ettiği ifade edildi.

Yavuz sondaj gemisi faaliyetlerini Selçuklu-1 kuyusunda sürdürüyor.







