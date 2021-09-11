Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı
Milli Piyango Şans Oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı
11 Eylül 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor. Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazı Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.
Kolay başvuru için: www.sisalsans.com/tr/bayi-olun
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