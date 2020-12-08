Türkiye Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

Türkiye

Türkiye'nin aldığı Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

Çin'in geliştirdiği ve Türkiye'de de kullanılacak corona virüs aşısı Sinovac erken sonuçlara göre yüzde 97 başarıya ulaştı. Sinovac aşısı, Türkiye'ye 50 milyon doz getiriliyor.

08 Aralık 2020, Salı 11:42 Son Güncelleme:
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Corona virüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac aşısının sonuçları da yayınlandı.

Bloomberg'in haberine göre, Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı ise, Endonezya firması Bio Farma'nın açıklamasını dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

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Endonezya’nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, aşının etkinlik oranının bir aylık klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Türkiye, Çin'den 50 milyon doz aşı satın aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay sonunda aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir" deyip eklemişti: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır." dedi.

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