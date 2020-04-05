Türkiye’nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi. Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

"İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı. Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18’inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı. Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

Araç giriş çıkışı yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Ankara’da araç giriş çıkışı yasağı başladı. Bakanlık, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı. Genelgeye göre, tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek.

Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ceza verildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi." bilgisini verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir." dedi.

Türk-İş’ten Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon lira bağış

Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon lira bağışladı. Bir Yargıtay üyesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi gören üyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yargıtaydan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir." denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyesinde yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsünün üretildiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının "İhtiyaç Odaklı" ve "4-6 Yaş Grubu" Kur’an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara Diyanet yetkililerince ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarını yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayırsever vatandaşlara mahallelerindeki bakkal, kasap ve manava borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatma çağrısı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi. Belediye ayrıca corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, otobüs şoförlerinin yolcularla temasını önlemek amacıyla sürücü kabinlerinin koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kaplandığını duyurdu. Ankara polisi, toplu taşıma araçlarındaki yolcuların maske zorunluluğuna uyup uymadıklarını takibe alırken Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara maske dağıttı.

AA