Türkiye Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi

Türkiye

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi

Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' Ankara'da hizmete girdi. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanı teması sıfıra inmiş olacak.

13 Ocak 2021, Çarşamba 15:20 Son Güncelleme:
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Hastane bahçesinde kurulan ve otomasyon sistemiyle dezenfekte edilen test merkezi için tören düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Covid-19'da test ve teşhisin son derece önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ünüvar, test merkezinde hasta ile sağlık çalışanı temasının sıfır olduğunu, vatandaşın kendi sırası gelene kadar dezenfeksiyonu yapılmış noktada beklediğini daha sonra ses komutu ile hiçbir şeye temas etmeden test odasına girdiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Ünüvar, "Korunaklı alanlar var kabinde. Vatandaş kabinde test verdikten sonra farklı bir kapıdan temas olmadan elini okutarak direkt dışarıya çıkıyor. Test veren arkadaşlarda bir öksürme, aksırık olabiliyor reflekse bağlı. Test kabininden çıkınca bekleyen vatandaşların böyle bir duruma maruz kalmaması için çıkışı ayırdık. Çıktıktan sonra 1-1,5 dakika boyunca test odası otomatik olarak tavandan püskürtme ile dezenfekte ediliyor. Daha sonra yeni hastaya hazır hale getiriliyor kabin. Ayrıca kabinler UV ışınlarıyla da yine ekstra dezenfekte ediliyor" dedi.

'Ciddi bir maliyeti yok'

Prof. Dr. Ünüvar, vatandaşın karda kışta soğukta uygun olmayan koşullarda test sırası beklemesini önlediklerini ifade ederek, "Vatandaş, kimse ile teması olmadan giriyor kabine. Sağlık çalışanlarına teması olmadan testi veriyor. Vatandaşımız en sonunda yine temassız şekilde farklı bir kapıdan dışarı çıkıyor. Akıllı bir şekilde dezenfekte ediliyor kabinler ve sistem akıllı şekilde kontrol edildiği için buraya 'Akıllı Covid19 Test Merkezi' adını verdik. 15 gün gibi kısa sürede yaptık. Ciddi bir maliyeti de yok. Mikrobiyolojik bir test ve sürüntü ile yapılabilecek her testin bu şartlarda yapılması mümkün" diye konuştu.

DHA


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