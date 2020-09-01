Türkiye’nin ilk çevrimiçi siber güvenlik kampı başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla internet kullanımı rekor seviyede arttı. Bankacılık ve ticaret büyük oranda çevrimiçi kanallar üzerinden hizmet vermeye başlarken, uzaktan çalışma ve eğitimle birlikte güvenlik kaygıları ve siber güvenlik de dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri oldu. Siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmanın yanında bu alandaki uzmanlık eksikliğini de kapatmayı misyon edinen siber güvenlik entegrasyonunun lider şirketi Innovera, Türkiye’de ilk kez çevrimiçi Siber Güvenlik Teknolojileri Kampı gerçekleştiriyor.

Kendini siber güvenlik alanında yetiştirmek isteyen 18 yaşını doldurmuş tüm katılımcılara açık olarak düzenlenecek online kamp, özellikle üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarını hedefliyor. 14-18 Eylül tarihlerinde yapılacak kamp için başvurular, 26 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Innovera’nın resmi internet adresinden alınacak. Katılımcılar, 10 Eylül’de başvuranlar arasında gerçekleştirilecek çevrimiçi giriş sınavıyla seçilecek.

Kampa katılmaya hak kazananlara, 5 gün boyunca siber güvenlik teknolojileri eğitimi verilecek. Kampa katılan herkes katılım sertifikası, sınavı geçmeyi başaranlarsa başarı sertifikası alacak.

Her geçen gün içinde yaşadığımız dijital dünyada siber riskler artıyor. FBI ve Interpol’ün açıklamaları pandemi döneminde yapılan siber saldırılarda yüzde 400’lük bir artış olduğunu gösteriyor. Hem Türkiye’de hem dünyada siber güvenlik açısından en önemli sorunlardan biri de siber güvenlik alanındaki yetişmiş uzman eksikliği. Türkiye’de ilk kez çevrimiçi gerçekleştirilecek Siber Güvenlik Teknolojileri Kampı da siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Beş gün boyunca sabah 9.30’dan akşam 17.00’ye kadar uzman bir kadroyla gerçekleştirilecek kampta aldatma teknolojisinden veri korumaya, güvenli web geçidinden DevSecOps’a siber güvenlikle ilgili en kritik konularda eğitim verilecek. Innovera bu eğitimlerle, tüm katılımcılara siber savunmada etkili olan teknolojileri tanıtmayı ve siber saldırıları engelleme becerisi kazandırmayı amaçlıyor.