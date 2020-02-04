Türkiye Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan sonuca göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu.

04 Şubat 2020, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu. 

Nüfus artış hızı azaldı

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu.


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