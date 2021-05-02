Türkiye Türkiye’ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina!

Türkiye’ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina!

Türkiye

Türkiye’ye gelenlere 14 gün zorunlu karantina!

Hindistan’dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye’ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.

02 Mayıs 2021, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan’dan ülkelerine dönecek yabancıların Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye’ye gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hindistan’dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye’ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor. Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.

Ayrıca Türkiye’ye giriş yapmak isteyenlerin son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 22 Nisan’daki Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Hindistan varyantı" olarak bilinen Kovid-19 mutasyonuyla mücadele tedbirleri kapsamında Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişilerin belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduklarını açıklamıştı.

AA

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