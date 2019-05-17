Çevre Koleji 11’inci sınıf öğrencisi İdil Çakmut, Uluslararası ESU, Toplum Önünde İngilizce Konuşma Yarışması’nın Türkiye seçmelerinde birinci olarak Londra’da yapılacak finallerde Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye genelinde 554 takımın katıldığı First Lego League turnuvasında bölge şampiyonu olan Çevre Koleji Robotik Takımı ise, Asia Pacific Open turnuvasına katılacak. Türkiye Liselerarası Yüzme Yarışlarında da Çevre Koleji Lise Genç Kız Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Takım, Brezilya’da yapılacak Dünya Liselerarası Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.