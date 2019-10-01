Türkler en çok hangi kahveyi içiyor?
Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Osmanlı’dan bu yana yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan kahve ülkemizde önemli bir ritüel. Öyle ki Türkiye’de pişiriminden sunumuna Türk Kahvesi bir seronomiye dönüştü ve tüm dünyaya tanıtıldı. Türk Kahvesi içinde barındırdığı 65 farklı tat ve koku ile akademik literatüre bile girdi. Halihazırda Türk kahvesinin yanında son yıllarda artan zincir ve yeni nesil kahve dükkanlarıyla beraber kahveye olan ilgi de arttı. Artık gece gündüz demeden kahve içiyor muhabbetlerin vazgeçilmezi ve eşlikçisi olarak kabul ediliyor. Peki, Türkler en çok hangi kahveyi içiyor? İşte Türklerin kahve ajandası…
Yaklaşık beş yüz yıllık bir gelenek olan kahve tüketimi, ülkemizde günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Simgesel olarak toplumsallığı, keyfi ve paylaşımı çağrıştıran kahve, yeni nesil kahve dükkânlarının yaygınlaşması ve online sipariş olanaklarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Yemeksepeti de dünyada her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Kahve Günü’nde milyonlarca kullanıcısının kahve sipariş alışkanlıklarını inceledi.
İŞTE 2019’UN KAHVE AJANDASI
En sevilen kahve çeşidi: Latte
Kahvenin en sevilen eşlikçileri: Füme Hindili Jambonlu sandviç, brownie, tarçınlı havuçlu kek.
Kahvenin en sevildiği gün: Cuma
Kahvenin en sevildiği saat: Sabah 9.00
Kahveyi en çok seven yaş: 26
Ofiste en çok içilen kahveler: Latte, filtre kahve, white chocolate mocha
Evde en çok içilen kahveler: Latte, Americano, cappucino
Kadınların favori kahvesi: Latte
Erkeklerin favori kahvesi: Filtre kahve
Kahveye ayırdığımız günlük ortalama bütçe: 16 TL
Geçtiğimiz yıla kıyasla kahve siparişlerindeki artış oranı: 5 kat
Geçtiğimiz yıla kıyasla kahvede yükselen yıldız: 11 kat sipariş artışı ile Türk kahvesi