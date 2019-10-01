Türkler en çok hangi kahveyi içiyor? Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Osmanlı’dan bu yana yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan kahve ülkemizde önemli bir ritüel. Öyle ki Türkiye’de pişiriminden sunumuna Türk Kahvesi bir seronomiye dönüştü ve tüm dünyaya tanıtıldı. Türk Kahvesi içinde barındırdığı 65 farklı tat ve koku ile akademik literatüre bile girdi. Halihazırda Türk kahvesinin yanında son yıllarda artan zincir ve yeni nesil kahve dükkanlarıyla beraber kahveye olan ilgi de arttı. Artık gece gündüz demeden kahve içiyor muhabbetlerin vazgeçilmezi ve eşlikçisi olarak kabul ediliyor. Peki, Türkler en çok hangi kahveyi içiyor? İşte Türklerin kahve ajandası…