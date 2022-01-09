Dünya Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor

Dünya

Türkmenistan'da Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi.

09 Ocak 2022, Pazar 15:25 Son Güncelleme:
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Talimat Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'dan geldi.

Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Berdimuhammedov, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşa, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.

Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin de ilgi odağı durumunda.

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