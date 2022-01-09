Talimat Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'dan geldi.

Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Berdimuhammedov, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşa, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.

Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin de ilgi odağı durumunda.