Bakan Koca, "Yerli Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'daki üretim merkezlerindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak, Türk bilim insanları tarafından yüzde 100 şekilde bir aşıyı gerçekleştirmiş oldu" dedi.





Bakan Koca "Dolum tesislerinde, dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması yapılıyor. Üretim başlamış oldu. Yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletin başarısı" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC AŞISINI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Bakan Koca, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aşımızın geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili yöntem olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alan Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sonucudur.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA TURKOVAC ÇAĞRISI

En kısa sürede randevularını alarak Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum.

"AŞIMIZI TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

TURKOVAC AŞISININ ETKİNLİĞİ NASIL?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "PCR'ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman Turkovac kolunda sadece 20 kişi karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma doz olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Bugün, ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağımız aşımızın hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.







