Siyaset Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Siyaset

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki Sadık Akmaz olduğu belirlendi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 18:33 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırıların faillerinden biri olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA


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