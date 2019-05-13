Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Pülümür-Kızılmescit kırsalında İl Jandarma Komutanlıgı'nca operasyon düzenlendiği belirtildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, dün etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği, 600 bin lira ödülle arandığı bildirildi.

AA