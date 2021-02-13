Türkiye Turuncu kodlu kar uyarısı: 50 santimetreye ulaşabilir

Turuncu kodlu kar uyarısı: 50 santimetreye ulaşabilir

Türkiye

Turuncu kodlu kar uyarısı: 50 santimetreye ulaşabilir

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Yurdun dört bir yanı için açıklamalar art arda geldi. Marmara Bölgesi’nde yarın günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının 15 Şubat Pazartesi günü sabah 06.00’ya kadar sürmesi bekleniyor.

13 Şubat 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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AA

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