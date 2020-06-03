Türkiye Turuncu Liste’de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu Liste’de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Turuncu Liste’de aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste’de aranan Hasan Ataş’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 01:36 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İHA

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