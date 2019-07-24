TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı! TUS başvurusu nasıl yapılır? 2019 TUS sınavı ne zaman?

TUS ve STS adaylarına 'son gün' uyarısı! TUS başvurusu nasıl yapılır? 2019 TUS sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…