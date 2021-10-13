Türkiye Tutuklu ve hükümlülerin sorunları, Meclis araştırma komisyonu gündeminde

Tutuklu ve hükümlülerin sorunları, Meclis araştırma komisyonu gündeminde

Türkiye

Tutuklu ve hükümlülerin sorunları, Meclis araştırma komisyonu gündeminde

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Bazı cezaevlerinde soğuk ve sıcak su sorunu olduğunu tespit ettik. Hukuka aykırı aramaların yapıldığı, bazı yayın organlarının yasaklandığı, muayenelerin kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin işleme alınmadığı gibi şikayetler aldık. Bunların hepsini tespit ettik ve bu sorunları çözmeye gayret ettik" dedi.

13 Ekim 2021, Çarşamba 00:13 Son Güncelleme:
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yurdunuseven, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok cezaevini ziyaret ettiklerini söyledi. Yaptıkları tespitleri anlatan Yurdunuseven, "Bazı cezaevlerinde soğuk ve sıcak su sorunu olduğunu tespit ettik. Hukuka aykırı aramaların yapıldığı, bazı yayın organlarının yasaklandığı, muayenelerin kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin işleme alınmadığı gibi şikayetler aldık. Bunların hepsini tespit ettik ve bu sorunları çözmeye gayret ettik" diye konuştu.

Yurdunuseven, görüş sürelerinin fiilen kullandırılmadığıyla ilgili şikayetlerin de olduğunu belirterek, "Bazı yerlerde yeterli sağlık hizmeti alınamamasıyla ilgili şikayetler vardı. Ve dilekçelerin işleme alınmadığı, bir kısmına da cevap verilmediğiyle ilgili gene kabataslak olarak söylediğim üst başlıklarla şikayetler söz konusu" bilgisini paylaştı.

Yurdunuseven, cezaevi personelinin de bazı talepleri olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın ortak yaptığımız tespitlerle elde ettiğimiz sonuçlardır ve burada birçok şeyi de yine bizlerin tespitiyle çözüm odaklı çalışarak çözmeye gayret ettik" değerlendirmesini yaptı.

Besti KARALAR/ANKARA (DHA)

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