Tutulma zamanı

Kadersel Güneş Tutulması

Bu tutulmanın oldukça kadersel etkiler barındırdığını ilk bakışta anlayabiliriz. Geçen hafta da bahsettiğim gibi Ay ve Güneş tutulmaları Ay Düğümleriyle bağlantılı gerçekleştiğinden doğal olarak kadersel etkiler zaten barındırırlar. 19 derece İkizler burcunda gerçekleşecek bu halkalı Güneş Tutulmasına ekstradan kadersel etkiler yükleyen, tutulmanın yönetici gezegeni olan Merkür. Retro harekette olan Merkür’ün, tutulma derecesine doğru yana yana ilerlemekte olduğunu görüyoruz.

Retro & Karma

Astrolojide retro gezegenler özellikle karma ile ilişkilendirirler ve kadersel etkiler barındırlar. Geçmişe ait, tamamlanmamış, bitmemiş olay ve kişileri tekrar karşımıza çıkararak bir nevi sonlanma veya konuyu kapatma fırsatı tanırlar. Bu fırsatı görebilmek ve ödevi yapabilmek kişinin algılarının yüksek olmasıyla daha net fark edilebilir. Hayatımızın bazı dönemlerinde hepimiz belirli zorlukların tekrar tekrar önümüze geldiğini fark etmişizdir. Hatta neden hep benim başıma aynı sorunlar geliyor diye serzenişe geçtiğimiz de olmuş olabilir. Kadersel olarak baktığımızdan belirli sorunların tekrar tekrar karşımıza çıkması, almamız gereken dersi alamadığımızı ve ilerleyemediğimizi gösterir.

Tutulmalar güçlü etkiler barındıran gökyüzü olaylarıdır ve eski astrologlar tarafından da zorluk getirmesi açısından çoğunlukla negatif özellikler yüklenmiştir. Kadersel yolumuzu etkilemesi açısından bu zorlukları fark etmek, üzerinde çalışmak ve ruhsal gelişimimiz tamamlamak çok önemlidir.

Kişisel bir gezegen olan Merkür, tutulmanın yöneticisi sıfatıyla temsil ettiği iletişim, zihinsel konular, entelektüel zekâ, ticaret konuları ile hangi konularda sınavdan geçebileceğimiz konusunda bize ipucu veriyor.

Neptün’ün teması

Güneş tutulmasının haritasına baktığımızda bir başka karmik gezegen olan Neptün’ün de yakın bir kare açıyla tutulmayla irtibatta olduğunu görüyoruz.

Yaşam sevinci, yaşamla bir olma enerjisini anlatan Neptün’ün bu zorlu açısı bizi meydan okuyan etkilerle sınayacağı gibi aldanma, gerçekleri görememe ve dağılma gibi etkilerde sunabilir. Kadersel etkiler kendimizi kandırmadan, olayların sorumluluğundan kaçmadan ve kafamızı bir nevi devekuşu gibi kuma gömmeden öğrenemeyeceğimizi bize hatırlatacak.

Zihinsel olarak kafamız karışacak ve Neptün’ün ifade ettiği hayal kırıklıkları da bir kez daha gün yüzüne çıkacak. İç dünyamızı, neşemizi yöneten Neptün ile iletişimizi yöneten Merkür’ün kare açısı kendimizi ifade etmekte zorlanacağımızı da anlatıyor.

Neptün’ün Güneş tutulmasıyla irtibatı kendimizi ve duygularımızı idrak etmemiz için önemli bir rol oynuyor. Farkındalığımızı geliştirebilecek potansiyeller sunmasıyla gerçekleri görmezden gelmemeliyiz.

Neptün hayal gücümüzü ve sezgilerimizi harekete geçirmesi açısından da etkili olacaktır. Bu hafta özellikle rüyalarınıza dikkat etmenizi ve not almanızı tavsiye ediyorum. Rüyalarımızdan gelebilecek ipuçları net göremediğimiz konular üzerine ışık tutabilir.

Tutulmanın gücü adına kadersel yolunuzun yeni başlangıçları önünüze sermesini diliyor, haftaya görüşmek üzere diyorum sevgili Posta okurları.