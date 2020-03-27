Tuvalet kağıdından küpeler 100 dolara satılıyor

Corona virüs salgını nedeniyle özellikle Amerikalılar tuvalet kağıdı stoklama kararı aldı. Bu nedenle marketlerde tuvalet kağıdı bulmak zorlaştı. Ancak Washington'daki bir aksesuar dükkanı bu durumu fırsata çevirdi. Şimdi altın kadar değerli olan tuvalet kağıtlarından esinlenerek küpe tasarladı. Tuvalet kağıdı küpeler aynı zamanda internetten de satışa sunuluyor. Corona virüs salgınında tuvalet kağıdı stoklayanlarla bir 'dalga geçme' şekli olarak görülen tuvalet kağıdı küpeler çeşitli renk ve desenlerde satışa sunuluyor.

Sosyal medyada viral hale gelen tuvalet kağıdı küpelerin neredeyse yok sattığı belirtiliyor.





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