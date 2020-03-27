Moda Tuvalet kağıdından küpeler 100 dolara satılıyor

Tuvalet kağıdından küpeler 100 dolara satılıyor

Moda

Tuvalet kağıdından küpeler 100 dolara satılıyor

Corona virüsün tetiklediği panik alışverişinin ‘yıldızı’ tuvalet kağıtları olmuştu. Tuvalet kağıtları, aksesuarlara da ilham verdi. ABD Washington’daki bir aksesuar dükkanı, tuvalet kağıdı rulosu şeklindeki boncuk küpeleri 100 dolardan satışa çıkardı.

27 Mart 2020, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle özellikle Amerikalılar tuvalet kağıdı stoklama kararı aldı. Bu nedenle marketlerde tuvalet kağıdı bulmak zorlaştı. Ancak Washington'daki bir aksesuar dükkanı bu durumu fırsata çevirdi. Şimdi altın kadar değerli olan tuvalet kağıtlarından esinlenerek küpe tasarladı. Tuvalet kağıdı küpeler aynı zamanda internetten de satışa sunuluyor. Corona virüs salgınında tuvalet kağıdı stoklayanlarla bir 'dalga geçme' şekli olarak görülen tuvalet kağıdı küpeler çeşitli renk ve desenlerde satışa sunuluyor.

Sosyal medyada viral hale gelen tuvalet kağıdı küpelerin neredeyse yok sattığı belirtiliyor.


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