Tuvalet sözü karakolluk etti

Hindistan'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu, eve tuvalet yaptırma sözünü tutmayan babasının tutuklanmasını istedi.

Hindistan Tamil Nadu’da 7 yaşındaki Hanife Zaara, polise gidip “Babam eve tuvalet inşa etme sözünü yerine getirmiyor. Onu tutuklayın” dedi.

Karakola çağrılan babaya, sözünü yerine getirmezse tuvaleti polis zoruyla inşa etmek zorunda kalacağı söylendi.

"TUVALETİMİ DIŞARI YAPMAKTAN UTANIYORUM"

Hanife Zaara adlı çocuk, şikayet mektubunda "Babam beni kandırdı. Tuvaletimi dışarıda yapmaktan utanıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Hindistan'da birçok evde tuvalet yok. 500 milyon kadar kişi, tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gideriyor.

Birçok kişinin de özellikle kırsal kesimde evlerinde tuvalet olmasına rağmen temizlikle uğraşmamak için tuvaletlerini dışarıda yaptığı belirtiliyor.



