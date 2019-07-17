Tuvaletin duvarından uyuşturucu çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen baskında tuvalet duvarının içerisine gizlenmiş eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’taki evde yaptıkları aramada tuvalet duvarının içerisine gizlenmiş satışa hazır 41 fişek eroin, 28.1 gram eroin ve 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucu maddeler el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
DHA