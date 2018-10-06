Tuvaletini yaparken 150 metre yükseklikten düştü

Olay Bursa’nın Osmangazi İlçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkinde meydana geldi. Gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak isterken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. Yanında bulunan arkadaşları Vedat S. düşünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Bölgeye gelen ekipler uçurumdan yuvarlanan 52 yaşındaki Vedat S.’yi kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler yaralı şahsın yanına halat yardımı ile ulaştıktan sonra yaralı şahıs yaklaşık 2 saatin sonunda sedye ile düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Çıkarılan Vedat S.’ye olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca hastaneye kaldırılan Vedat S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.



