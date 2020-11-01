Magazin Tuvana Türkay'dan corona virüs açıklaması

Tuvana Türkay'dan corona virüs açıklaması

Magazin

Tuvana Türkay'dan corona virüs açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden oyuncu Tuvana Türkay, corona virüse yakalandı. 16 gün karantinada kalan oyuncu hastalığı yendiğini açıkladı.

01 Kasım 2020, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Futbolcu Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptıran 30 yaşındaki Türkay, 15 gün önce Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti. Tv100'ün haberine göre; İstanbul’a dönen oyuncu, corona virüse yakalandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Corona virüs test sonucu pozitif çıkan oyuncunun evde tedavisi başladı. Tuvana Türkay, 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından Covid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.

'İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler'

Instagram hesabından açıklama yapan Türkay, "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" dedi.


İlgili Haberler
Yasak Elma’nın Leyla’sı Tuvana Türkay, Eda Ece’nin pozuna yorum yapmadan duramadıTuvana Türkay'ın yeni ilişkisine annesinden onay çıkmadı!Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi ortaya çıktıTuvana Türkay, Yıldız Tilbe ile dansıyla konsere damga vurduTuvana Türkay: Herkes kendi namus kavramını değiştirsin


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Tam bir kriz ve yönetimiyle; Şevval Şahin
Sercan Yaşar
Elif Demirtaş Bilir
Nusret Gökçe dalga dalga yayıldı!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı