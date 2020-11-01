Futbolcu Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptıran 30 yaşındaki Türkay, 15 gün önce Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitmişti. Tv100'ün haberine göre; İstanbul’a dönen oyuncu, corona virüse yakalandı.

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Corona virüs test sonucu pozitif çıkan oyuncunun evde tedavisi başladı. Tuvana Türkay, 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından Covid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.

'İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler'

Instagram hesabından açıklama yapan Türkay, "Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" dedi.







