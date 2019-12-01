Temmuzda ayrıldı

Fenerbahçe’de top koşturan Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Çift geçen temmuzda Alper Potuk’un ihaneti nedeniyle ayrıldı. Yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Tuvana Türkay önceki akşam erkek arkadaşıyla ortaya çıktı.

Eliyle işaret etti

Çift, Baltalimanı’ndaki Angel Blue Restaurant’ta baş başa romantik bir yemek yedi. Tuvana Türkay çıkışta flaşlar patlayınca panik yaşadı. Erkek arkadaşına önden gitmesi ve sessiz kalması için eliyle işaret yaptı. Muhabirlerin “Yeni aşk mı, hayırlı olsun” sözleri üzerine de şunları söyledi: “Beyefendi Amerika’dan arkadaşım. Beraber yemek yedik.”